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لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

زلزال قوته 5.1 درجة يضرب البوسنة والهرسك

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ضرب زلزال، بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، أمس البوسنة والهرسك.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل: "إن مركز الزلزال يقع على عمق خمسة كيلومترات تحت سطح الأرض".

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.