إنهاء تكليف مدراء منشآت صحية بعد ملاحظات كشفتها جولة لمدير صحة الطائف

تتعلق بقصور في الأداء الطبي وعدم تطبيق معايير مهنية

أسفرت جولات مفاجئة، قام بها مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني، عن رصد بعض الملاحظات داخل قطاعات صحية في المحافظة وفي المناطق الخارجية التابعة لها، حيث شملت الجولة عدة مستشفيات ومراكز صحية.

وقرر "القحطاني" بعد الجولة إنهاء تكليف مدير أحد المستشفيات، بعد أن لاحظ خلال الجولة وجود قصور في الأداء الطبي، وتطبيق معايير مكافحة العدوى في قسم الطوارئ، إضافة لوجود عدة ملاحظات فيما يخص مكافحة العدوى ونظافة المطبخ.



كما قرر "القحطاني"، إنهاء تكليف مدير أحد المراكز الصحية، بعد رصد قصور في تطبيق معايير مكافحة العدوى والنظافة والصيانة بالمنشأة.

ووجه "القحطاني" بإحالة عدد من الموظفين للتحقيق، بسبب عدم انضباطيتهم في العمل، وعدم تطبيق بعضهم لمعايير مكافحة العدوى.