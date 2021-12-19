شاهد.. فرص استثمارية بـ400 مليون ريال تعرضها "غرفة جازان" بالمزايا

دراسات جدوى من بينها مشروع الجزيرة المائية الذي نال استحسان الجميع

عرضت "غرفة جازان" 8 دراسات جدوى أولية واقتصادية لفرص استثمارية متاحة بالمنطقة تقدر قيمتها بأكثر من 400 مليون ريال، والمزايا التي تتمتع بها ومقومات نجاحها.

وتضمّن العرض الذي قُدّم في المعرض المصاحب لاجتماع مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بغرفة مكة المكرمة، حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة وفتح المجال للشركات المحلية والخليجية والدولية للاستثمار في منطقة جازان وتبادل المنافع في كثير من المجالات التجارية والاقتصادية.

واشتمل عرض منطقة جازان على عدد من دراسات الجدوى تتضمن مشروع إنشاء جزيرة جازان المائية بتكلفة 112 مليون ريال، ومشروع مصنع البيض المجفف بتكلفة تزيد على 29 مليون ريال، ومشروع مصنع إنتاج أصابع السمك بتكلفة تزيد على 8 ملايين ريال بالإضافة إلى دراسة مشروع مصنع إنتاج زيوت عطرية بتكلفة استثمارية تقدر بما يقارب من 45 مليون ريال،ومشروع مصنع الفواكه المجففة بتكلفة تبلغ أكثر من 24 مليون ريال، ومشروع إنتاج علف حيواني داجني بما يزيد على 103 ملايين ريال، ومشروع إنتاج عصير الفواكه بتكلفة تتجاوز 26 مليون ريال، ومشروع إنتاج ملح الطعام البحري بتكلفة 86 مليون ريال.

وقدّم أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، شرحًا للفرص الاستثمارية، مبينًا أن الغرفة حصرت الفرصة الاستثمارية في المنطقة والبالغة 74 فرصة استثمارية، وأنهت الغرفة دراسة جدوى لـ8 فرص استثمارية خلال الربع الأخير من عام 2021.

ولفت "الجوهري" إلى أن غرفة جازان تعمل وفق استراتيجية واضحة تعد خارطة الطريق لتحقيق الأهداف والاستثمارات في مجالات مختلفة وذلك لتحقيق التنوع الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وبيّن أن استراتيجية الغرفة تهدف إلى تحقيق: مضاعفة حجم الاستثمار في المنطقة وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر في المنطقة والذي سيسهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

من جانبه، أشاد رئيس غرفة مكة هشام كعكي، بمشاركة غرفة جازان وعرضها للفرص الاستثمارية الواعدة ومنتجات المنطقة، مبينًا أن جازان منطقة متنوعة الفرص الاستثمارية ولديها بيئة بكر في الاستثمار ومقومات جذب عالية.

يُذكر أن "كعكي" قد رافق رئيس غرفة مكة رؤساء الغرف الخليجية والعربية والإسلامية والذين اطلعوا على الفرص الاستثمارية بمنطقة جازان، وتولى فريق الغرفة المكلف بتقديم العرض بالإجابة عن استفسارات الوفود حول تلك الفرص الاستثمارية الواعدة، وتصدّر مشروع الجزيرة المائية في جازان أكثر الفرص الاستثمارية إعجابًا بالمشروع وفكرته وجدوى الاستثمار به.