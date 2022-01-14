انطلاق "هايكنج السعودية" في مدركة ورهاط بالجموم

لاستثمار الهوايات وتعزيز جودة الحياة والصحة العامة

تشارك بلدية مدركة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم، في تهيئة مسار انطلاق هايكينج السعودية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأمنية والصحية والخدمية والفرق الإسعافية والتطوعية، وتستمر حتى يوم غد.

وتتضمن المشاركة باقة من الفعاليات الترفيهية المصاحبة، تتخللها زيارات لإبراز المعالم السياحية في مركزي مدركة ورهاط بمحافظة الجموم، وإطلاق مبادرة مدركة الخضراء التي تستهدف زراعة النباتات لتسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية لتواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠م، ومبادرة السعودية الخضراء.

وأفاد رئيس بلدية مدركة المهندس ياسين بن محمد الذبياني بأن هذه المبادرة تأتي في إطار استثمار الهوايات وتعزيز جودة الحياة والصحة العامة، ونشر ثقافة المشي الجبلي "الهايكينج" والاستمتاع بجمال الطبيعة.