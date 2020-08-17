موريتانيا: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 6701 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 157 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 08:28 AM

خلال الـ 24 ساعة الماضية

موريتانيا: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 6701 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 157 حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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