"الصحة": تسجيل 317 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 278 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 7 فبراير 2021، تسجيل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 370278 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 278 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 361515 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6402 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2361 والحالات الحرجة 408 حالة.