بعد زواج دام 68 عاماً .. قبّلت يد زوجها وماتت فلحق بها بعد ساعات

ابنته: نظر أبي ناحية الستارة وانهمرت دموعه

بعد زواج وعشرة طيبة دامت 68 عاماً، قبّلت "كورين"؛ يد زوجها "روبرت جونسون"؛ على سريره بأحد مستشفيات ولاية مينيسوتا، ثم عادت إلى سريرها المجاور له وماتت، ولم يتحمّل "روبرت" ألم الفراق، فلحق بها بعد ساعات.

وروت شبكة "إن بي سي" التلفزيونية، قصة "روبرت"؛ الشهير بـ "بوب"، 88 عاماً، وزوجته "كورين"؛ 87 عاماً، اللذين تزوجا صغيرين وعاشا معا 68 عاماً، في منزلهما الريفي بمزرعة مدينة سانت بيتر في ولاية مينيسوتا، وأنجبا سبعة أبناء.

ومنذ ستة أشهر، أُصيب "بوب" بالسرطان، وتمّ إدخاله المستشفى للعلاج، ولازمته "كورين".

ولكن في شهر نوفمبر الماضي، أُصيبت "كورين"؛ بفشل القلب الاحتقاني، الذي يعني عدم قدرة القلب على ضخ الدم إلى الجسم، فرقدت على السرير المجاور لزوجها.

ويوم 24 نوفمبر، نهضت "كورين" من سريرها، وجلست على سرير زوجها، تناولت يده وقبّلتها وهي تقول له بصوت أنهكه المرض، لكنه يذوب رقة "أحبك"، وبعدها قام الأبناء بإعادتها إلى سريرها، وبعد لحظات ماتت "كورين".

وتصف ابنتهما "بث"؛ المشهد قائلة: "حين ماتت أمي، مددنا الستارة الحاجزة التي تفصل بين السريرين، فنظر أبي ناحية الستارة وانهمرت دموعه"، وتضيف "مات أبي بعدها بـ 33 ساعة".

ويُكمل الابن "بروس"؛ الذي يعمل طبيباً متخصصاً في أمراض السرطان، قائلاً: "إن (بوب)؛ كان يمكن أن يعيش لعدة أسابيع قادمة، لكن بعد موت أمي تدهورت حالته النفسية والصحية بشكلٍ كبير، بالتأكيد لم يتحمّل ألم فراقها".