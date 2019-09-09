"قرقاش": هذه رسائل المملكة والإمارات .. لا يقرأ غير ذلك إلا حاقد وخبيث

علّق على بيان الدولتين قائلاً: مصالحنا واحدة وشراكتنا ترسخها التضحيات

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ الرسائل المشتركة من السعودية والإمارات بشأن التطورات في اليمن، بأنها تأكيدٌ للشراكة الإستراتيجية التي تجمعنا.

وأضاف قرقاش؛ عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: لا يقرأ غير ذلك إلا حاقد وخبيث، مصالح السعودية عند قيادتنا هي مصالح الإمارات وثقتنا بها مطلقة، شراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات.

وكانت المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة قد أصدرتا، أمس، بياناً مشتركاً، قالتا فيه: إنه انطلاقاً من حرص حكومتَي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على القيام بمسؤولياتهما في تحالف دعم الشرعية في اليمن التي عبّرتا عنها في بيانهما المشترك الصادر بتاريخ (25 ذو الحجة 1440هـ) الموافق (26 أغسطس 2019م) حول مجريات ومستجدات التطورات السياسية والعسكرية عقب الأحداث التي وقعت في العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية (عدن) وما تلا ذلك من أحداث، والترحيب بدعوة المملكة للحوار في (جدة)، وتأكيداً على استمرار جهودهما السياسية والعسكرية كافة لاحتواء تلك الأحداث، فقد عملت الدولتان وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف، على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بنّاء يسهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة.

وأضاف البيان، إذ تعرب الدولتان عن ترحيبهما باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار، فإنهما تشدّدان على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام، لما يمثله ذلك من خطوة رئيسة وإيجابية لإنهاء أزمة الأحداث الأخيرة في محافظات (عدن، أبين، شبوة)، كما تؤكّدان أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأيّ تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأيّ ممارسات أو انتهاكات ضدّ المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة، والعمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شُكلت من التحالف (المملكة والإمارات) والأطراف التي نشبت بينهما الفتنة، لمراقبة وتثبيت وقف الأعمال والنشاطات العسكرية وأيّ نشاطات أخرى تقلق السكينة العامة، ووقف التصعيد الإعلامي الذي يُذكي الفتنة ويؤجّج الخلاف بجميع أشكاله ووسائله، والتعاطي بمسؤولية كاملة لتجاوز هذه الأزمة وآثارها، وتغليب مصلحة الشعب اليمني الذي ينشد الأمن والاستقرار وتوحيد الصف.

وأكّدت الدولتان، في بيانهما، استمرار دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية، وهزيمة المشروع الإيراني ودحر الميليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن، وفي سبيل ذلك تعلن حكومتا البلدين استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.