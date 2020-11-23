عرّض حياته والآخرين للخطر.. صاحب مقطع "السرعة العالية" في قبضة مرور الطائف

كان يقود المركبة بسرعة عالية جداً.. ستتم إحالته إلى الهيئة لتطبيق العقوبات المقررة في النظام

نجح مرور محافظة الطائف في ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

ووفق حساب المرور السعودي على تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.