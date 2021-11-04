عقب احتجازها من قبل إيران.. فيتنام: بحارة الناقلة النفطية Southys في صحة جيدة

أجرت محادثات مع سفارة طهران في هانوي بغية التحقق من المعلومات وتسوية الحادث

أكدت حكومة فيتنام أنها تخوض محادثات مع الجانب الإيراني بشأن واقعة احتجاز الحرس الثوري ناقلتها Southys في خليج عمان أواخر الشهر الماضي، وذلك في أول تعليق لها على حادثة الناقلة.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الفيتنامية، فام ثو هانغ، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الخميس: "أجرت وزارة الخارجية محادثات مع سفارة إيران في هانوي، كما أجرت السفارة الفيتنامية في إيران محادثات مع السلطات الإيرانية؛ بغية التحقق من صحة المعلومات وتسوية الحادث؛ لضمان الأمن والمعاملة الإنسانية للمواطنين الفيتناميين".

وذكرت المتحدثة أن طاقم الناقلة المحتجزة مؤلف من 26 بحاراً، وهم بصحة جيدة.