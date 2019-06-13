انطلاق فعاليات القافلة الطبية الثانية لجراحة الأعين في نيجيريا

نفذتها الندوة العالمية لمدة 11 يومًا وتضم ستة أطباء متميزين

انطلقت أخيرًا من أرض الحرمين الشريفين فعاليات القافلة الطبية الثانية لجراحة الأعين التي تنفذها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في ولاية كاتسينا بجمهورية نيجيريا.

وتضم القافلة (6) أطباء متميزين وتستمر لمدة (11) يومًا لعلاج أمراض الأعين والماء الأبيض الذي ينتشر في هذه المنطقة.

يُذكر أن الندوة نفذت مثل هذه القافلة في العام الماضي وأثمرت عن إجراء (515) عملية جراحية، وحظيت بزخم إعلامي كبير، ومازالت هناك عديد الحالات المرضية التي تستدعي المزيد في هذه القوافل الطبية الإنسانية التي تقيمها الندوة العالمية في كثير من البلدان.