"المرمش" مديراً لتمكين فروع التنمية الإجتماعية بالموارد البشرية

صدر قرار بتكليف مشاري بن سليمان المرمش مديراً عاماً للإدارة العامة لتمكين فروع التنمية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



يشار إلى أن "المرمش" يعد من الكفاءات الإدارية المتميزة، وسبق أن عمل مديراً عاماً للدعم التنموي في المناطق بالوزارة.