"الأرصاد" تنبه من سحب رعدية ممطرة على جازان

تشمل عددًا من المحافظات حتى الساعة 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، والدرب، وبيش، وصبيا).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443 02:51 PM

تشمل عددًا من المحافظات حتى الساعة 7 مساءً

"الأرصاد" تنبه من سحب رعدية ممطرة على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، والدرب، وبيش، وصبيا).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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