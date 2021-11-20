"الأرصاد" تنبه من سحب رعدية ممطرة على جازان

تشمل عددًا من المحافظات حتى الساعة 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، والدرب، وبيش، وصبيا).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.