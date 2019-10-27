شاهد.. "مدني المدينة" يخلي 39 شخصًا بعد نشوب حريق في بدروم لعمارة سكنية

"الجهني": تم السيطرة عليه وإخماده وإسعاف حالتي اختناق لامرأتين بالموقع

أخلت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة 39 شخصًا إضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية لحالتي اختناق لامرأتين بعد نشوب حريق داخل بدروم لعمارة سكنية بشارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالمدينة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني ورد بلاغًا عند الساعة ١٧:٢٤ من عصر اليوم الأحد عن حادث حريق في شقة بشارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، مؤكدًا أنه تم توجيه الفرق اللازمة للموقع.

وقال "الجهني" إنه عند الوصول اتضح أن الحادث اقتصر في المطبخ داخل البدروم لعمارة سكنية تم السيطرة عليه وإخماده وإخلاء (39) شخصًا وتقديم الإسعافات الأولية لحالتي اختناق لامرأتين في الموقع وحالتهما مستقرة وجارٍ استكمال الإجراءات في الموقع.