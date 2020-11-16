الرياض.. ضبط شقتين سكنيتين تخزنان منتجات تجميلية منتهية الصلاحية

الغذاء والدواء: تمّ إغلاق المنشأتين وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الرياض، شقتين سكنيتين تخزنان منتجات تجميلية مخالفة ومنتهية الصلاحية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: بالتعاون مع وزارة التجارة والحملة الأمنية، رصدت #الغذاء_والدواء في #الرياض شقتين سكنيتين تخزنان منتجات تجميلية مخالفة ومنتهية الصلاحية، وتم ضبط أكثر من 185 ألف عبوة، وإغلاق المنشأتين، وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة.

الهيئة العامة للغذاء والدواء الرياض

2

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442 09:29 AM

الغذاء والدواء: تمّ إغلاق المنشأتين وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة

الرياض.. ضبط شقتين سكنيتين تخزنان منتجات تجميلية منتهية الصلاحية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,010

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الرياض، شقتين سكنيتين تخزنان منتجات تجميلية مخالفة ومنتهية الصلاحية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: بالتعاون مع وزارة التجارة والحملة الأمنية، رصدت #الغذاء_والدواء في #الرياض شقتين سكنيتين تخزنان منتجات تجميلية مخالفة ومنتهية الصلاحية، وتم ضبط أكثر من 185 ألف عبوة، وإغلاق المنشأتين، وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الهيئة العامة للغذاء والدواء الرياض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020