الرياض.. ضبط شقتين سكنيتين تخزنان منتجات تجميلية منتهية الصلاحية

الغذاء والدواء: تمّ إغلاق المنشأتين وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الرياض، شقتين سكنيتين تخزنان منتجات تجميلية مخالفة ومنتهية الصلاحية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: بالتعاون مع وزارة التجارة والحملة الأمنية، رصدت #الغذاء_والدواء في #الرياض شقتين سكنيتين تخزنان منتجات تجميلية مخالفة ومنتهية الصلاحية، وتم ضبط أكثر من 185 ألف عبوة، وإغلاق المنشأتين، وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة.