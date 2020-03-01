كيش: سنهزم الهلال ونساعد النصر .. وإدارة الاتفاق: حديث اللاعب "مزحة" غير موفقة

أكدت إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل، أن ما تحدث به فيليب كيش لاعب الفريق عن رغبتهم في الفوز على الهلال في المباراة المقبلة ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من أجل تقليص الفارق النقطي بين الهلال المتصدر والنصر الوصيف مزحة غير موفقة.

وأوضح وليد الفراج عبر برنامجه الدوري مع وليد توضيح إدارة الاتفاق التي قالت:"نؤكد عدم جدية تصريح فيليب وأنه لا يقصد المعنى الظاهر".

وأضافت: ما قاله فيليب عن مباراة الهلال مزحة غير موفقة.

وكان اللاعب تحدث عبر البرنامج ذاته بعد الفوز على أبها 4-1 عن المباراة المقبلة أمام فريق الهلال، وقال:"استطعنا مجاراة الهلال في المباراة التي أُقيمت ضمن مسابقة كأس الملك وكنا قريبين من الفوز عليه وعلينا استغلال هذا في مباراتنا ضده ولكن من دون أخطاء لأن الهلال قادر على الفوز ونريد مساعدة النصر لتقليص الفارق النقطي حتى انتهاء الموسم".