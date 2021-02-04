آخر أرقام "كورونا" في مكة.. إجمالي الحالات النشطة دون الـ 100 منذ أسابيع

أظهرت آخر إحصاءات وزارة الصحة، مجمل الحالات النشطة التي تحمل فيروس كورونا المستجد في العاصمة المقدسة، حيث لم تتجاوز الـ 100 حالة منذ أسابيع عدّة.
وبلغت الحالات النشطة في مكة 91 حالة بعد أن سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 20 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد.
بعد أن سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 إصابة جديدة و20 تماثلت للشفاء
أظهرت آخر إحصاءات وزارة الصحة، مجمل الحالات النشطة التي تحمل فيروس كورونا المستجد في العاصمة المقدسة، حيث لم تتجاوز الـ 100 حالة منذ أسابيع عدّة.
وبلغت الحالات النشطة في مكة 91 حالة بعد أن سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 20 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد.