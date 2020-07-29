"الفيصل": 60 ألفًا تعداد القوى العاملة في خدمة حجاج هذا العام رغم العدد المحدود

مطار الحج والعمرة الجديد قريب من عرفات.. وهذه الطاقة الاستيعابية لـ"إسكان منى"

أعلن أمير منطقة مكة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، أرقامًا متعلقة بموسم الحج الاستثنائي هذا العام بسبب جائحة كورونا، تتعلق بأعداد القوى العاملة لخدمة الحجاج، والطاقات الاستيعابية في المرافق، والتجهيزات الصحية المخصصة.

وفي التفاصيل، كشف الأمير خالد الفيصل عن الطاقة الاستيعابية لمخطط إسكان منى الجديد بـ40 ألف حاج، مشيرًا إلى أن مشروع مطار الحج والعمرة الجديد في الفيصلية في مكة المكرمة سيكون قريبًا من عرفات، وخاصًّا بالحج والعمرة، وتابعًا لمطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وقال لنشرة أخبار التاسعة بقناة MBC: الآن لدينا مخططات جديدة، وأول هذه المخططات في المشاعر المقدسة سوف يكون هذا العام جزءًا من المخطط الجديد في منى، وسوف يقدم هذا العام والعام المقبل إن شاء الله، ويكون جاهزًا لـ40 ألف حاج، وسيكون تجربة لما يكون عليه الإسكان في مشعر منى.

وأحصى "الفيصل" تعداد القوى العاملة في خدمة حجاج هذا العام من كل القطاعات الأمنية والخدمية بـ60 ألفًا رغم العدد المحدود من الحجاج.

كما كشف عن تجهيز المشاعر المقدسة بمحاجر صحية في حال أُصيب – لا قدر الله - أحد الحجاج بفيروس كورونا.

وأضاف: تبلغ الطاقة السريرية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 3 آلاف سرير، ويقدم الخدمة الطبية بها قرابة 15 ألف ممارس صحي، يقدمون الرعاية الصحية.

ولفت إلى أن الطاقة الكهربائية في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة أكثر من 180 ميجاوات خلال موسم هذا الحج. مشيرًا إلى أنه سيتم ضخ ما يزيد على مليون و200 ألف متر مكعب من المياه إلى مكة والمشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام.



