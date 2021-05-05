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تناولت العلاقات الثنائية وعددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك

تستمر يومين.. بدء المشاورات السياسية بين مصر وتركيا في القاهرة

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عُقِدَت المشاورات السياسية بين مصر وتركيا اليوم، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير الخارجية التركي السفير سادات أونال.

وتناولت المشاورات التي تستمر يومين بمقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة، العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى عددٍ من الملفات ذات الاهتمام المشترك.