أمير تبوك يرأس الاجتماع السادس لأمناء مجالس المناطق بالمملكة

طالب بتفعيل دورها في نقل احتياجات ومتطلبات المواطن والمواطنة

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ‏أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة، بمكتبه اليوم، أمناء ‏مجالس المناطق بمناسبة عقد الاجتماع السادس لأمناء مجالس المناطق بالمملكة والذي تستضيفه إمارة منطقة تبوك، حيث رحب سموه بالجميع متمنياً لهم التوفيق في لقاءاتهم واجتماعاتهم .

‏وشدد أمير تبوك على أهمية مثل هذه الاجتماعات لتبادل الخبرات والأفكار وطرح الرؤى والمقترحات والاستفادة من المتغيرات والإمكانيات التي من شأنها تطوير العمل وتوحيد أهدافهم .

ونوه أمير تبوك بالدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله - للتنمية في مختلف مناطق المملكة وبمتابعة من وزير الداخلية مؤكداً سموه على الدور الهام لمجالس المناطق وأهميتها في تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات في كل ما يهم المنطقة، ودور الأمناء في تعزيز التواصل والتنسيق المستمر لتحقيق الهدف المنشود ونقل احتياجات ومتطلبات المواطن والمواطنة .

وأكد أمير تبوك على دور المرأة السعودية في دفع عجلة التنمية والتي أصبحت واجهة مشرفة لبلادها مشيداً سموه بهذا الشأن بجهود أمين مجلس منطقة تبوك الدكتورة خلود الخميس ودورها البارز في عمل المجلس كأول امرأة تشغل منصب الأمين العام لمجلس المنطقة على مستوى المملكة .

فيما أعرب أمناء مجالس المناطق عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى توجيهات سموه الرامية إلى تحقيق التنمية والاستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .