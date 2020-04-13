أمانة مكة: لا صحة لإغلاق سوق خضار وفواكه الكعكية: العمل مستمر

قالت: نواصل أعمال تعقيم وتطهيرالسوق والساحات المحيطة فيه

أكدت أمانة العاصمة المقدسة، أن سوق الخضار والفواكه المركزي ما زال متاحاً ولم يغلق كما يشاع.

وقالت "الأمانة" ضمن الجهود للوقاية من فيروس كورونا تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشوقية أعمال تعقيم وتطهير سوق الخضار والفواكه بالكعكية والساحات المحيطة به.

وأشارات إلى أنه ما زالت الأعمال جارية في السوق المركزي، بالإضافة إلى الأسواق المؤقته التي تم الإعلان عنها مسبقاً.

وكان مقطع صوتي تداول خلال الساعات الماضية ادعى متداولوه بأن سوق الخضار والفواكه المركزي بالكعكية مغلق لوجود حالات كورونا بين صفوف العاملين فيه، وهو ما نفته الأمانة جملة وتفصيلاً.