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بلغت الإصابات في فلسطين 495 إصابة منها 139 في المحافظات الشمالية

الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة خلال الإيجاز الصحفي اليوم حول مستجدات فيروس كورونا في فلسطين أن عدد الإصابات في فلسطين 495 إصابة، منها 139 في المحافظات الشمالية، و7 في المحافظات الجنوبية، و251 في محافظة القدس، منها 129 داخل أسوار مدينة القدس المحتلة و122 في ضواحي القدس.