أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية

وجّه بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لتسهيل الاقتراض للمستفيدين

رأس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمكتبة بالإمارة اليوم اجتماع مجلس إدارة الجمعية بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد خلال الاجتماع قيام الجمعية والجمعيات الخيرية بالمنطقة بدورها الأساسي والاجتماعي والتركيز على التكامل الأسري ومتابعة كل من بحاجة إلى مساعدة في مراكز ومحافظات المنطقة وتتبع أحوالهم.

ووجّه بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لتسهيل الاقتراض للمستفيدين من خدمات الجمعية والتعاون مع الجمعيات بالمنطقة، ومنها جمعية العمل التطوعي لتوحيد الجهود والتنسيق فيما بينهما، بعد ذلك ناقش الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدداً من القرارات .