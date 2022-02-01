كوريا الجنوبية تسجّل 18343 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة بالصين

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 18343 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 864042.

وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية، إنه تمّ تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6772 حالة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، أن بر الصين الرئيس سجّل 66 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) يوم الإثنين، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 106139.

وقالت اللجنة في تقريرها اليومي إن 27 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، فيما لم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.