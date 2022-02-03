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في رسالته حول "الرقابة على مخالفات الشركات وفق النظام السعودي"

المستشار "فيصل الخليفي" يحصل على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز

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نوقشت اليوم الخميس في المعهد العالي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث فيصل بن علي الخليفي، وعنوانها: (الرقابة على مخالفات الشركات، دراسة تطبيقية وفق نظام الشركات السعودي).



وتفصيلاً، تكونت لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطوع، والدكتور حمدان بن درويش الغامدي الأستاذ المشارك والمشرف على مكتب معالي مدير جامعة أم القرى، والأستاذ الدكتور محمد شكري العدوي.



وبعد مناقشة علنية للرسالة استمرت لأكثر من ساعتين أوصت اللجنة بمنح الطالب درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز.



يذكر أن "فيصل الخليفي" يعمل مستشاراً قانونياً في وزارة التجارة.



وتقدم إدارة صحيفة "سبق" التهنئة لــ"الخليفي" وتسأل الله له مزيداً من التوفيق والنجاح.