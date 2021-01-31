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قال إن مباراة السوبر أكدت أنها ذات قيمة فنية وتسويقية وجماهيرية كبيرة

وزير الرياضة يهنئ النصر بكأس السوبر.. متمنيًا حظًّا أوفر للهلال

قدّم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، التهنئة لفريق النصر بمناسبة التتويج بكأس السوبر السعودي للموسم الرياضي الحالي بعد فوزه على الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل، متمنيًا حظًّا أوفر للهلال.



وقال وزير الرياضة في تصريحات صحفية بعد التتويج: "المباراة عكست ما تحظى به الرياضة من دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد. وأتمنى مزيدًا من النجاح في تنظيم الفعاليات التي تشرّف السعودية".



وبشأن تنظيم السعودية العديد من الفعاليات العالمية الرياضية على الرغم من جائحة كورونا قال الفيصل: "دعم سيدي ولي العهد الرياضة أثبت قدرة السعودية على تنظيم الفعاليات الرياضية".



وأضاف: "الأسابيع المقبلة سنشاهد كأس السعودية للفروسية. وأشكر وزارة الصحة على جهودها في مكافحة الجائحة، والإجراءات التي ساعدتنا على تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية".



وشكر وزير الرياضة الجهات المعنية كافة التي ساهمت في نجاح هذا الحدث الكروي المميز، وأشاد بالمستوى الفني الكبير للفريقين، والروح الرياضية العالية التي ظهر بها اللاعبون خلال مجريات اللقاء.



وقال "الفيصل": "مباراة السوبر أكدت أنها ذات قيمة فنية وتسويقية وجماهيرية كبيرة وجاذبة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك في ظل الدعم غير المسبوق الذي تجده الرياضة في السعودية من قِبل قيادة وطننا الغالي ـ حفظها الله ـ".