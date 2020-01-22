"السهلاوي" يقود هجوم "التعاون" حتى نهاية الموسم

أعلنت إدارة نادي التعاون تعاقدها مع محمد السهلاوي لاعب خط الهجوم، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم.

وتم توقيع العقد بحضور اللاعب، ومحمد القاسم رئيس النادي.

وسبق لـ"السهلاوي" تمثيل فريق القادسية قبل أن ينتقل لفريق النصر، والذي حقق معه بطولة الدوري ثلاث مرات، وكأس ولي العهد مرة واحدة، قبل أن ينتقل مطلع الموسم لفريق الشباب، والذي غادره أمس بعد أن طلب اللاعب إجراء مخالصة مالية لإنهاء عقده.

نادي التعاون محمد السهلاوي

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22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441 02:44 PM

"السهلاوي" يقود هجوم "التعاون" حتى نهاية الموسم

صحيفة سبق الإلكترونية

بريدة

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أعلنت إدارة نادي التعاون تعاقدها مع محمد السهلاوي لاعب خط الهجوم، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم.

وتم توقيع العقد بحضور اللاعب، ومحمد القاسم رئيس النادي.

وسبق لـ"السهلاوي" تمثيل فريق القادسية قبل أن ينتقل لفريق النصر، والذي حقق معه بطولة الدوري ثلاث مرات، وكأس ولي العهد مرة واحدة، قبل أن ينتقل مطلع الموسم لفريق الشباب، والذي غادره أمس بعد أن طلب اللاعب إجراء مخالصة مالية لإنهاء عقده.

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