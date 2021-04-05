"المحكمة العليا" تُصدر حكمًا لصالح "ترامب" حول حظر منتقديه على "تويتر"

رُفعت الدعوى في عام 2017

أبطلت المحكمة الأمريكية العليا اليوم الاثنين حكمًا، قضى بأن الرئيس السابق دونالد ترامب انتهك التعديل الأول من الدستور الأمريكي من خلال حظر منتقديه على "تويتر".

وشرح القاضي كلارنس توماس حيثيات الحكم في 12 صفحة، تؤكد موافقته على رفض المحكمة للقضية.

ورُفعت الدعوى في عام 2017 بعد أن قام حساب "ترامب" على وسائل التواصل الاجتماعي بحظر سبعة أشخاص؛ قاموا بنشر تغريدات ينتقدون فيها "ترامب" على حسابه، وفقًا لـ"روسيا اليوم".