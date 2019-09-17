"محافظ شقراء" يدشن مشاريع تعليمية بقيمة تتجاوز الـ45 مليون ريال

خلال الاحتفال باليوم الوطني 89.. "إدارة تعليمية بلا مبان مستأجرة"

يدشن محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، مشاريع تعليمية تابعة لإدارة التعليم بمحافظة شقراء، في حفل الإدارة، بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني (89) الموافق الخميس ٢٧/ ١/ ١٤٤١هـ.

وقال المتحدث الرسمي لإدارة التعليم ‏في محافظة شقراء علي بن محمد العطاس: إن إدارة التعليم، استلمت مشاريع مدرسية بقيمة تجازوت خمسة وأربعين مليون ريال؛ انطلاقًا من الخطة التنفيذية للإدارة؛ لإنهاء المشاريع المدرسية والإدارية المتعثرة، ‏وكذلك المشاريع المتوقفة والجديدة.

وأضاف "العطاس": "يأتي ذلك تحقيقًا لهدف "إدارة تعليمية بلا مبانٍ مستأجرة"؛ إذ أعادت الإدارة طرح كل المشاريع التي تم سحبها، ومن ثم رفعت للوزارة لإنهاء متطلبات استكمالها، وإنهاء إجراءات تسليمها للمقاولين حسب النظام في ذلك.

وتابع: إدارة شؤون المباني عَمِلت على مشروع تحسين البيئة المدرسية والصفية، والمقاصف المدرسية الصحية، والاستمرار بالعمل في صيانة المدارس الدورية؛ للمحافظة على كفاءة المباني المدرسية.

ورفع مدير التعليم الدكتور خالد الشبانة، بالغ الشكر وجزيل التقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ‏-حفظهما الله- على الدعم اللا محدود للتعليم ولمنسوبيه ولأبناء الوطن وبناته، كما رفع شكره وتقديره باسمه وعن منسوبي ومنسوبات الإدارة والمدارس لوزير التعليم، ونائبه، ومساعده؛ على الدعم والمتابعة، وتذليل الصعوبات لتهيئة المباني والبيئات المدرسية المناسبة، والفصول الدراسية الجاذبة لطلابنا وطالباتنا، والتي توفر جوًّا مناسبًا لأفضل حالات التعلم الجيد المؤدية إلى نواتج تعلم مميزة، كما امتد شكره لجميع الجهات ذات العلاقة بوزارة التعليم على إنجازهم وتوجيهاتهم، ولزملائه بالإدارة في إدارة شؤون المباني والصيانة، والأقسام ذات العلاقة من الشؤون المالية والإدارية على إخلاصهم وجهودهم ومتابعاتهم في إنهاء إجراءات تسليم المشاريع في الوقت المحدد لها.

وكانت إدارة التعليم قد حصرت عام 1438- 1439 جميعَ المشاريع المتعثرة والمتوقفة والمحدثة، وعَمِلت على إعادة طرحها بعد سحبها، وتذليل الصعوبات لبعض المشاريع المتعثرة لإنجازها؛ وفقًا للأنظمة في ذلك ومتابعتها في جهاز الوزارة؛ حيث بذلت جهودًا مضاعفة من قِبَل الزملاء في الشؤون المالية والإدارية.

وأكدت أن جميع المشاريع تجاوزت قيمتها الـ(105) مئة وخمسة ملايين ريال، تستهدف الاستغناء عن مباني رياض الأطفال المستأجرة، ورفع الطاقة الاستيعابية لها بعد التوسع الأخير في إحداث رياض الأطفال، ومشاريع لتوفير بيئة مدرسية وصفية حديثة، تتوافق مع متطلبات العصر والتقنية، في الأحياء السكنية الحديثة بعد التوسع العمراني؛ بحيث تكون بديلة للمباني القديمة التي تقع في الأحياء القديمة، إضافة إلى عدد من المشاريع المساندة للمبنى المدرسي، كإضافة الصالات الرياضية والمتعددة الأغراض، وكذلك المباني الإدارية الجديدة التي تخلق بيئة عمل جاذبة ومنتجة.

وبيّنت أن من هذه المشاريع، مشاريع أنجزت وتم استلامها من قِبَل الوزارة، وهي (6) ستة مشاريع، بقيمة إجمالية تتجاوز الـ45 مليون ريال، وتَضَمّنت الآتي: إنشاء مبنى ابتدائية القصب، بحي العزيزية نموذج (16/24 - 2) فصل ابتدائي ومتوسط + سكن حارس + صالة (أ)، وإنشاء مبنى متوسطة القصب، ومتوسطة تحفيظ القرآن الكريم، بحي العزيزية نموذج (18/5 - 3) ابتدائي ومتوسط + سكن حارس+ صالة (أ)، واستكمال إنشاء مشروع مبنى ابتدائية ثرمداء (بنات)، ومشروع مبنى ابتدائية غسلة + سكن حارس+ صالة رياضية، ومشروع استكمال صالة متعددة الأغراض بثانوية مرات، ومشروع استكمال صالة متعددة الأغراض بأشيقر.

ولفتت إلى أن هناك مشاريع أخرى مدرسية، وصالات متعددة الأغراض يجري تنفيذها، وعددها (9) تسعة مشاريع، بقيمة إجمالية تتجاوز (44) أربعة وأربعين مليون ريال، وهي: مشروع إنشاء مبنى مدرسة مُحدّثة بحي التأهيل بشقراء، ونموذج 18/540 + صالة (أ) + سكن حارس، ومشروع إنشاء مبنى متوسطة تحفيظ القرآن الكريم بحي التأهيل بشقراء، ونموذج (15/5 - 3) ابتدائي ومتوسط + صالة (أ) + سكن حارس، ومشروع استكمال مبنى مدرسة نموذج صغير بالقصب، ومشروع إنشاء مبنى مدرسة نموذج صغير بحي التأهيل بشقراء، ومشروع استكمال إنشاء مبنى مدرسة نموذج صغير بحي الروضة بشقراء، ومشروع استكمال إنشاء مبنى مدرسة نموذج صغير بالوقف بشقراء، ومشروع استكمال إنشاء مبنى مكتب الإشراف التربوي النسائي بشقراء، ومشروع استكمال إنشاء مبنى مدرسة متوسطة بدر نموذج 18/540 فصل + صالة (أ)، ومشروع استكمال صالة رياضية بمتوسطة وثانوية القصب.

وأشارت إلى أنه يجري حاليًا إنهاء ترسية وتوقيع عقود ما تبقى من المشاريع وعددها (3) ثلاثة مشاريع، بقيمة إجمالية تتجاوز خمسة ملايين ريال، وهي: استكمال إنشاء مبنى مدرسة نموذج صغير بحي القارة بشقراء، واستكمال إنشاء مبنى مدرسة نموذج صغير بأشيقر، واستكمال إنشاء مبنى مشروع ابتدائية أشيقر بنات.

وأوضحت أن أحد المشاريع تم رفعه لشركة تطوير للمباني؛ للبتّ فيه بعد فسخ العقد، وهو مشروع متوسطة تحفيظ القرآن للبنات بشقراء؛ حيث يتم دراسته من قِبَل الشركة تمهيدًا لاستكماله، أو إعادة دراسة جدواه، وتُقدّر قيمته بحوالى 10 ملايين ريال.

وقامت إدارة التعليم بإنهاء إجراءات ترسية عمليات لإعادة تأهيل بعض الملاعب العشبية الصناعية بمدارس البنين؛ تمهيدًا لتنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة بقيمة تجاوزت المليون ريال.

كما رفعت الإدارة لوكالة المشاريع والصيانة بالوزارة طَلَب دراسة وبرمجة عدد 17 موقعًا لإقامة صالات رياضية متعددة الأغراض في عدد من المباني بمدارس البنات؛ للاستفادة منها في ممارسة أنشطة اللياقة البدنية والصحية وفق المنهج الجديد للتربية البدنية والصحية.

وتُقدر قيمة المباني المستلمة والتي سيدشنها محافظ شقراء في مناسبة الاحتفاء باليوم الوطني بـ٨٩.٤٥ مليون ريال، وهذه المشاريع تأتي في إطار الدعم المستمر الذي يتلقاه التعليم ومنسوبوه، من القيادة الرشيدة -حفظها الله- من أجل توفير البيئات المدرسية والصفية على أفضل وأجود المستويات، والتي تَمثلت في إقامة المشاريع التعليمية الجديدة المقامة مؤخرًا في إدارة ‏التعليم في محافظة شقراء.