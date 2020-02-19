غدًا .. أربع مباريات في الجولة الثانية من كأس العرب للشباب

تنطلق غدًا الخميس الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا بإقامة أربع مباريات سيكون ملعبا الأمير سعود بن جلوي بالخبر ونادي الرياض مسرحًا لها.

المجموعة الأولى

يلتقي الكويت والعراق عند الساعة 02:45 على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر.

حيث يسعى المنتخبان لتعويض خسارتهما في الجولة الأولى والمنافسة على بطاقتي التأهل.

وفي المباراة الثانية والتي تجمع بين تونس وموريتانيا ستحدد فيها ملامح صدارة المجموعة، إضافة لمنح الفائز باللقاء ورقة العبور للدور الثاني، حيث سيُقام على الملعب نفسه وذلك عند الساعة 17:50.

يُذكر أن المجموعة الأولى يتصدرها منتخب موريتانيا بثلاث نقاط , بفارق الأهداف عن الوصيف منتخب تونس فيما يحل العراق ثالثًا والكويت رابعًا من دون نقاط.

المجموعة الثانية

يلتقي المنتخب المغربي نظيره جيبوتي عند الساعة 02:45 مساءً على ملعب نادي الرياض.

ويسعى المنتخب المغربي لمواصلة الصدارة بعد أن حقق الفوز على البحرين في الجولة الأولى، وحجز البطاقة الأولى للدور الثاني, فيما يسعى منتخب جيبوتي لتعويض خسارته في الجولة الماضية من مدغشقر والمنافسة بقوة على التأهل.

وفي اللقاء الثاني من المجموعة ذاتها يسعى المنتخب البحريني لتعويض خسارته في الجولة الأولى وتحقيق النقاط الثلاث عندما يلتقي عند الـ 18:00 نظيره منتخب مدغشقر الذي يأمل بدوره تحقيق الفوز الثاني له في البطولة لضمان التأهل للدور الثاني.

يُذكر أن المجموعة الثانية يتصدرها منتخب المغرب بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الوصيف "مدغشقر" فيما يحل جيبوتي ثالثًا والبحرين رابعًا من دون نقاط.

يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية تستضيف منافساتها في مدن الرياض والدمام والخبر وتستمر حتى الخامس من مارس المقبل.