الخطيب: السياحة السعودية حقّقت إنجازات عدة وولي العهد حدّد لنا الأهداف وعلينا التنفيذ

قال: لدينا طموح وأفكار رائعة والهدف في النهاية تجربة سياحية سعودية متكاملة وجذابة

قال وزير السياحة أحمد الخطيب؛ اليوم، إنه في عام 2021 حقّق قطاع السياحة في المملكة إنجازات عديدة رغم التحديات المرتبطة بجائحة كورونا.

وأوضح عبر حسابه في تويتر، أنه تم تحقيق أرقام قياسية في السياحة الداخلية واستعادة نسبة كبيرة من أرقام السياحة الواردة من خارج المملكة مع جهود تدريب مستمرة للسعوديين ونمو كبير للوظائف وتعاظم تأثير المملكة دوليًّا.

وأضاف : لقد حدّد لنا سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- أهدافاً واضحة لقطاع السياحة بحلول 2030، وقدّم لنا الإمكانات، وبقي علينا تحقيق الأهداف .

وتابع: نهدف لتصل مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي في عام 2030 إلى 10%، ونستقبل 100 مليون زيارة سنوياً، ونضيف مليون وظيفة، ونحن خططنا وسنحقّق الأهداف، بإذن الله .

واختتم الخطيب؛ تغريداته بقوله: زملائي في وزارة السياحة لديهم الطموح والعزيمة والرؤية الواضحة، ولديهم أهداف سنوية محددة، وسنعمل جميعاً كفريق واحد للوصول إلى هذه الأهداف، وهناك قضايا كثيرة ناقشناها، وأفكار رائعة خرجنا بها، والهدف في النهاية تجربة سياحية سعودية متكاملة وجذابة للمواطن والزائر، وعلى بركة الله نبدأ 2022.