بالفيديو.. انهيار منصة وإصابة 100 متفرج في مباراة بالهند

بعد دقائق من انطلاق مباراة في الكابادي

أصيب نحو مائة شخص إثر سقوط منصة خشبية مكتظة بالمتفرجين في ملعب في سوريابيت بولاية تيلانجانا جنوبي الهند.

وحسب موقع "يورو نيوز" الإخباري، كان المتفرجون يحضرون حفل افتتاح البطولة الوطنية السابعة والأربعين للناشئين في رياضة الكابادي، وهي رياضة تجمع بين المصارعة والملاحقة وتحظى بشعبية كبيرة في الهند.

وانهارت المنصة بعد دقائق من انطلاق مباراة في الكابادي حيث أشارت وسائل الإعلام إلى أن المنصة كانت تضم أكثر من 1500 شخص، وهو أعلى بكثير من طاقتها