لبنان.. عناصر "حزب الله" وحركة أمل يعتدون على المتظاهرين

هدموا خيامهم وسط ترديد هتافات مؤيدة لـ"نصرالله" و"بري"

نقلت "رويترز" عن شهود أن عناصر ميليشيا حزب الله وحركة أمل اللبنانيتين اعتدوا على محتجين واشتبكوا معهم عند أحد الحواجز على طريق رئيسي في بيروت، اليوم (الثلاثاء) وهدموا خيامهم، مما دفع الشرطة للتدخل.



وأوضح الشهود أن العناصر المعتدية رددوا هتافات مؤيدة لزعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله، ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري رئيس حركة أمل.



وبينوا أن الاشتباكات بدأت عندما شق عناصر "حزب الله" و"حركة أمل" طريقهم داخل مخيم الاحتجاج على جسر الرينج بوسط بيروت وحاولوا جعل المحتجين يفتحون الطريق.