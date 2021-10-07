تعاملات الخميس.. أسعار النفط تتراجع وبرنت عند 81 دولارًا للبرميل

"رويترز": انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.6%

واصلت أسعار النفط، تراجعها خلال تعاملات الخميس بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية بأكثر من المتوقع، ومع عرض روسيا تخفيف أزمة الغاز الطبيعي.

وتَراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر، بنسبة هامشية 0.1% عند 81 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:59 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.6% أو 45 سنتًا إلى 76.98 دولارًا للبرميل، لتتداول دون مستوى 77 دولارًا بعدما تراجعت بحوالى 2% الأربعاء.

هذا وقال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين": إنه يمكن تصدير كميات قياسية من الغاز الطبيعي إلى أوروبا هذا العام، مع مواجهة القارة أزمة طاقة.

وخلال الأسبوع الحالي ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014؛ إذ أدت أزمة الطاقة من أوروبا إلى آسيا، إلى تعزيز احتمالية زيادة الطلب على الخام والمنتجات النفطية قبل الشتاء، إلى جانب إعلان "أوبك+" الالتزام باتفاقها لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل/يوم شهريًّا حتى أبريل 2022 على الأقل.