"صحة مكة" تستحدث إدارة إشرافية للتطوع الصحي

وإسناد مهامها إلى محاسن شعيب لمدة عام

اعتمد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، استحداث كيان للتطوع الصحي في المديرية العامة للشؤون الصحية، بمسمى الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي؛ لتنظيم التطوع الصحي.

وأسند مهام الإدارة إلى محاسن حسن شعيب، لمدة عام، إضافة إلى وظيفتها كمديرة لبرنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة؛ حيث تعدّ من الكوادر النسائية المتميزة التي تمرَّست في العمل الإداري بصحة مكة المكرمة وتقلدت مناصب عدة.

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07 مارس 2021 - 23 رجب 1442 04:50 PM

وإسناد مهامها إلى محاسن شعيب لمدة عام

"صحة مكة" تستحدث إدارة إشرافية للتطوع الصحي

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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اعتمد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، استحداث كيان للتطوع الصحي في المديرية العامة للشؤون الصحية، بمسمى الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي؛ لتنظيم التطوع الصحي.

وأسند مهام الإدارة إلى محاسن حسن شعيب، لمدة عام، إضافة إلى وظيفتها كمديرة لبرنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة؛ حيث تعدّ من الكوادر النسائية المتميزة التي تمرَّست في العمل الإداري بصحة مكة المكرمة وتقلدت مناصب عدة.

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