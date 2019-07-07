أمريكا تتفاوض مع ألمانيا لتحل محلها في شمال سوريا

تبحث مشاركة دول أخرى

طلبت الولايات المتحدة، اليوم (الأحد)، من ألمانيا؛ تقديم قوات برية لمكافحة الإرهاب في شمال سوريا.

وفي تصريح لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، نشرته قناة "الحرة"، قال الممثل الأميركي الخاص لسوريا جيمس جيفري: "نريد من ألمانيا قوات برية لتحل محل جزء من جنودنا المنتشرين في إطار مهمة دولية لمكافحة الإرهاب".

وأوضح "جيفري" أن واشنطن تبحث مع ألمانيا وشركاء آخرين في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي للمشاركة في تلك المهمة.

وزار "جيفري" برلين أمس الأول؛ لإجراء محادثات في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه ينتظر ردًّا خلال يوليو (تموز) الجاري.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية 2018، سحب الجزء الأكبر من نحو ألفي جندي أميركي ينتشرون في شمال شرق سوريا، مؤكدًا الانتصار بشكل كامل على تنظيم "داعش" الإرهابي.