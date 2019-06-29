"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة والجوف والحدود الشمالية

سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، والأجزاء الشرقية منها، والجوف، والحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.