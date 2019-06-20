شاهد.. "أمير تبوك" يكرم 30 مزارعاً فازوا بجائزته الزراعية

تهتم بترشيد المياه واستخدام التقنية الحديثة لتحقيق الاستدامة

رعى أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا للجائزة الزراعية في عامها الثامن والعشرين، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء أمس، حفل تكريم 30 مزارعاً فازوا بالجائزة من تبوك ومحافظات تيماء وضباء وأملج والوجه والبدع.

وكان في استقبال أمير المنطقة لدى وصوله مقر حفل الجائزة بشركة تبوك الزراعية أمين عام الجائزة المهندس واصل العمري وأعضاء اللجنة العليا للجائزة.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، بعدها ألقيت كلمة المزارعين الفائزين بالجائزة، ألقاها نيابةً عنهم المزارع عودة بن سالم العطوي أكد من خلالها أن مزارعي المنطقة يفخرون ويفاخرون بهذه الجائزة التي تلقي بتأثيرها على الانتاج الزراعي، وترشيد المياه واستخدام التقنية الحديثة ، والتي يتسابق المزارعين في كل عام لشرف الفوز بها.

وقال "العطوي": إن الزراعة هي أقدم نشاط عرفه الإنسان وازدهرت به الأوطان، فبارك الله في جائزة بانت على الأشهاد آثارها، وعم الوطن أخبارها وازدهرت رياض تبوك بعطائها.

ورفع باسمه ونيابة عن كل المزارعين في منطقة تبوك الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظها الله- ولأمير منطقة تبوك على ما قدم وبذل للمنطقة وأهلها.

بعدها ألقى عضو لجنة الجائزة المهندس سعد السواط كلمة رحب في مستهلّها بالأمير فهد بن سلطان وضيوف حفل الجائزة.

وقال "السواط": لقد تخطت الزراعة اليوم دورها التقليدي وأصبح إنتاج الغذاء واستدامته من أهم مقومات الدول وعاملاً مساعداً ومهماً في الكثير من المجالات التجارية والصناعية ونواة مهمة وأساسية لبناء أي اقتصاد آمن لأي دولة حديثة.

وأضاف: لقد رسمت حكومتنا الرشيدة من هذا المنطلق خطتها لبناء نشاط زراعي حديث وفعال وقادر على دعم الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مقدمةً الدعم الكبير والمساندة العظيمة لهذا القطاع منذ نشأته وحتى اليوم وفي مستقبل الأيام كقطاع مهم في اقتصاد المملكة، مشيراً إلى أن منطقة تبوك قد حظيت بدعم وتمويل ورعاية كبيرة من حكومتنا الرشيدة تمثلت في منح الأراضي المجانية، وإعطاء القروض الميسرة والمعونات المتنوعة حتى باتت المنطقة مشهورة بمساهمتها في توفير جزء مقدر من الغذاء لهذه البلاد، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 اشتملت على المبادرات اللازمة لاستمرار هذا التطور وتنوع واستدامة هذا القطاع، وما هذه الجائزة إلا دليل استمرار الدعم اللامحدود للزراعة والمزارعين بالمملكة، ودليل إثبات على نجاح سياسة المملكة في دعم المزارعين والزراعة.

بعدها استمع الأمير فهد بن سلطان والحضور لقصيدة شعرية ألقاها المهندس محمد فرج العطوي، ثم تسلم المزارعون الفائزون بالجائزة شهادات فوزهم بالجائزة.

وفي الختام، عبر أمير المنطقة عن سعادته بما وصلت إليه الجائزة وقال إن الدولة -أعزها الله- بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تقدم المبادرات والرؤى كلها تصب في مصلحة كل القطاعات، وقطاع الزراعة جزء منها، ومنذ أن بدأت هذه الجائزة ومسار الزراعة في منطقة تبوك في تطور مستمر، وأصبح المزارعون يعتنون بمزارعهم، مشيراً إلى أن مقومات الجائزة هي ليست فقط المنتج الزراعي، بل تشمل كذلك نوع المزرعة والبيئة الحاضنة لهذا المنتج والعاملين فيها.