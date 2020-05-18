مولود جديد عن كل ساعة في إبريل الماضي بالطائف

كان بينهم 368 مولودًا ذكرًا فيما بلغ عدد الإناث 350

سجلت ساعات شهر إبريل الماضي ولادة مولود جديد في كل ساعة من ساعات أيامه الثلاثين بواقع 24 حالة ولادة يوميًا على مدى أيام الشهر كان بينهم 368 مولودًا ذكرًا فيما بلغ الإناث 350 دون وفيات ولله الحمد بين المواليد الجدد.

هذا ما أظهرته التقارير الدورية للمواليد الجدد بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في إطار الجهود الطبية للطواقم العاملة بالمستشفى خلال شهر إبريل.

وقالت الصحة في الطائف إن طوارئ برج النساء والولادة بالمجمع استقبل خلال الفترة ذاتها 2407 حالات تخللها 158عملية ناجحة، في حين بلغت نسبة الإشغال 66 ٪ من مجموع طاقة البرج التشغيلية البالغة 300 سرير مخصصة لأمراض النساء والولادة.