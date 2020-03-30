"استشاري نفسي" ينصح بتقليل مشاهدة أخبار "كورونا" لتجاوز الضغوط

"الشهري" دعا إلى توفير بيئة ترفيهية داخل المنزل وطالب بتناول الأكل الصحي

نصح الدكتور حسن بن رافع الشهري؛ استشاري الطب النفسي العام والطب الجنائي، بالتقليل من مشاهدة الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا؛ لتجاوز الضغوط النفسية هذه الأيام، داعياً إلى إيجاد بيئة ترفيهية داخل المنزل خلال فترة البقاء فيه.

وقال الشهري في فيديو نشرته وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بـ "تويتر" ‏‫⁦‪@SaudiMOH⁩ حول "كيف تتجاوز كل عائلة الضغوط النفسية هذه الأيام؟": ما ننصح به الأسر في الوقت الراهن وخلال بقائهم في المنزل أولاً التقارب الأسري والتواصل مع الباقين خارج المنزل من خلال قنوات التواصل الاجتماعي المرئية، كذلك ممارسة الأنشطة الرياضية المتاحة في المنزل وإيجاد بيئة ترفيهية داخل المنزل والنوم بصحة؛ كون ذلك يساعد على تحسين المزاج وتخفيف القلق.

وأضاف: الأكل الصحي يساعد على تعزيز المناعة وتحسين المزاج لدى أفراد الأسرة.

ودعا استشاري الطب النفسي؛ إلى تقليل الاطلاع على الاخبار المتعلقة بكورونا بشكل لا يؤثر في بواعث القلق لديهم، مستحضراً في هذا الصدد ما نصح به رئيس منظمة الصحة العالمية عندما قال بألا يتم الاطلاع على أخبار فيروس كورونا أكثر من مرتين في اليوم.