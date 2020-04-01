"إمارة مكة" تحذّر من رابط "كورونا".. محاولة اختراق وسرقة بياناتك

دعت الراغبين في اختبار الفيروس إلى استخدام تطبيق موعد أو الرقم 937

حذّرت إمارة منطقة مكة المكرمة؛ الجميع، من رسالة "هاكر" تحوي رابطاً يبدو أنه اختبار عن مدى الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وهو عكس ذلك.

وقالت الإمارة محذّرةً: قد تصل إليكم رسالة تتضمن رابط اختبار إصابتك بفيروس كورونا، وهي محاولة لاختراق جهازك وسرقة بياناتك فاحذر من الضغط على الرابط.

ودعت الجميع إلى معرفة ما إذا كنت تحمل أعراض فيروس كورونا؛ إلى الدخول عن طريق تطبيق موعد بوزارة الصحة، أو الاتصال على الرقم 937.

وكانت رسالة متداولة على نطاق واسع مفادها "التأكد من سلامتك من فيروس كورونا" تحوي رابطاً، بينما الرابط عبارة عن هاكر قد يعطل ويخترق حساب موقع التواصل الاجتماعي "الواتساب" الخاص بك ويخترق جهازك ومن ثم سرقة بياناتك.