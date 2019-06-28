في "مركز السيح".. ٣ أيام للحصول على وايت ماء!

معاناة تتكرر كل عام في نفس التوقيت

يصطف أهالي مركز السرح التابع لمحافظة النماص في طابور يمتد وقته أحياناً إلى ثلاثة أيام للحصول على وايت ماء، ما يشكل عائقاً أمام الأهالي.

وقال عنهم سعد بن عبدالله العمري: " نعد العدة ونحسب الوقت الذي نتوجه فيه إلى شيب الماء للحصول على وايت إذ نتواجد أحياناً من قبل صلاة الفجر بساعات ونقوم بتسجيل الأسماء وأكثرنا حظاً من كان لديه أبناء كثر إذ يتناوبون بالساعات لحين الحصول على وايت وقد تستمر مناوبتهم من يوم إلى ثلاثة أيّام!".

وأضاف العمري: "يوجد لدينا في الموقع كبار سن ويصل العدد أحياناً إلى أكثر من 150 شخصاً في الدور وعدد الوايتات لا يصل إلى 50 وايت ويغلق الموقع دون أن يخدم جميع المتواجدين لنستعد ليوم آخر".

وأردف: "المعاناة تتكرر كل عام وتحديداً في موسم الصيفية إذ يشهد الموقع إقبالاً من المصطافين وأهالي المركز وليست المعاناة وليدة اللحظة".