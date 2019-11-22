شاهد صفعة على وجه رجل مقابل 5 يورو .. والنهاية جاءت مأساوية

الضحية بلا مأوى ولا طعام .. لكنه يبتسم

على وجه رجل مشرد بلا مأوى، ظهرت ابتسامة عريضة بحجم الحب والسعادة في العالم كله، فجأة نزلت يد قوية على وجهه، صفعته وأسقطته أرضًا، نزلت رأسه على حجر، ففقد الوعي وعندما أفاق كان قد نسي كل ما حدث.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت هذه الواقعة منذ عدة أسابيع، في مدينة لاس بالماس دي جران كناريا، بجزيرة كناريا الكبرى الإسبانية في المحيط الأطلسي، لكن لم يعلن عنها إلا بعد أن قام شخص ببث الشريط على موقع "تويتر"، وكتب قائلاً "شاب مسكين يدعى "بيدريتو"، 34 عامًا، من بلدة أغايتي، تعرض للطمة قوية على وجهه .. وأطالب السلطات بجلب هؤلاء المجرمين الذين اعتدوا عليه، وضربهم بالطريقة نفسها والقوة نفسها".

وأثارت التغريدة حالة من الغضب بسبب ما حدث للشاب، حيث طالب كل من شاهدها بمعاقبة هؤلاء المجرمين.

وقامت شرطة كناريا الكبرى باستدعاء الشاب الذي ظهر في الفيديو، وسألته عما حدث ولماذا لم يبلغ الشرطة، فاكتشفت الشرطة أن "بيدريتو"، تعرض لإغماء وفقد ذاكرة مؤقت، حين سقط واصطدم رأسه بحجر على الأرض.

وقال "بيدريتو" إنه شخص بلا مأوى، وكان بحاجة إلى بعض المال حتى يشتري طعامًا، وعندما عرض عليه بعض الشباب أن يقوموا بلطم وجهه مقابل 5 يورو، وافق على عرضهم وبدا مبتسمًا وهو ينتظر المال، بينما كانت يداه خلف ظهره، لكن اللطمة جاءت قوية كما ظهر في الفيديو.

وأضاف "بيدريتو": أنه لم يبلغ الشرطة لأنه وافق على ما حدث وحصل على المال بعد ضربه.

ومن جانب آخر قامت الشرطة ببث الفيديو، وطالبت أي شخص يعرف هؤلاء المعتدين أن يدلي بمعلومات عنهم.