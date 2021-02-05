التعاون يبدي استياءه من التحكيم ويطالب بإيجاد حلول عاجلة للأخطاء التحكيمية

أبدت إدارة نادي التعاون استياءه الكبير من القرارات التحكيمية المتكررة تجاه الفريق الأول في مباريات الدوري، مطالبة الاتحاد السعودي لكرة القدم بإيجاد حلول عاجلة لهذه الأخطاء التحكيمية.

وقالت إدارة النادي في بيان بثته عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قبل قليل:" أبدى مجلس إدارة نادي التعاون استياءه الكبير من القرارات التحكيمية المتكررة تجاه الفريق الأول في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي كان آخرها ما حدث يوم أمس في مباراة الفريق أمام "النصر" من الحكم "سلطان الحربي" بعدم احتساب ركلة جزاء واضحة وصريحة عند الدقيقة الـ 3:48 من زمن الشوط الأول كان من شأنها تغيير مجريات المباراة، إلا أن حكم الساحة وحكم الـ VAR "فيصل البلوي" لم يحركا ساكناً في المقابل حالات أخرى نشاهد التفاعل والاهتمام من الحكام بالعودة مراراً وتكراراً لتقنية الـ VARوالتوقف طويلاً كضربة الجزاء النصراوية غير الصحيحة والتي كانت خارج منطقة الجزاء.

وأضافت "هناك تباين واضح في قرارات وتعامل الحكام تجاه الحالات التحكيمية في نفس المباراة، وما حدث يوم أمس من أخطاء الحكام هو امتداد لأخطاء سابقة تعرض لها الفريق هذا الموسم في مبارياته أمام الباطن العين الرائد الفيصلي وأخيراً ما حدث أمام "النصر" رغم الدعم الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية والتقنيات التي تم توفيرها للحكم السعودي من اتحاد القدم، عليه نطالب الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر هذا البيان بعد أن رفعنا لهم خطابنا السابق لإيجاد حلول عاجلة لهذه الأخطاء التحكيمية تحفظ معها حقوق الأندية وجهودها التي قد تكون صافرة حكم سبباً مباشراً في ضياعها.