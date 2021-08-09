بالفيديو.. "التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن تجاه خميس مشيط

الميليشيا الحوثية تعمّدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن تجاه خميس مشيط، طبقاً لقناة "الإخبارية" السعودية.

وقالت قيادة "التحالف"، إن الميليشيا الحوثية تعمّدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وأكّد "التحالف" أنه يتم التعامل مع مصادر التهديد بحزمٍ لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.