"التجارة" تستدعي 460 مكيف سبيليت "AUXIER"

أعلنت وزارة "التجارة والاستثمار" عن استدعاء 460 مكيف سبيليت "AUXIER" للطراز (AXR 24CH).
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب عدم مطابقة المنتج للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت إلى التواصل مع الوكيل لسحب المنتج واستبداله بمنتج مطابق.
لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة
أعلنت وزارة "التجارة والاستثمار" عن استدعاء 460 مكيف سبيليت "AUXIER" للطراز (AXR 24CH).
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب عدم مطابقة المنتج للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت إلى التواصل مع الوكيل لسحب المنتج واستبداله بمنتج مطابق.