انسحاب أمريكا في سوريا يقتصر على "المنطقة الآمنة"

لا يشمل نقل الكثير من القوات

نقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي، اليوم (الاثنين)، أن انسحاب القوات الأمريكية في سوريا سيقتصر في بادئ الأمر على جزء من الأرض قرب الحدود التركية كانت أنقرة وواشنطن قد اتفقتا على العمل معا لإقامة منطقة أمنية خاصة فيه.

وأفاد المسؤول الذي تحدث مشترطًا عدم ذكر اسمه، بأن الانسحاب من المنطقة لن يشمل الكثير من القوات بل ربما العشرات فقط.

ولم يوضح ما إذا كانت القوات سترحل عن سوريا أم ستنتقل إلى مكان آخر في البلاد التي يوجد بها نحو ألف جندي أمريكي.