الإسكان: 19.359 وحدة تحت الإنشاء خُصصت لمستفيدي الدفعة الـ11

أعلنت وزارة الإسكان أن 19.359 وحدة سكنية تحت الإنشاء خُصصت لأهالينا مستفيدي الدفعة الحادية عشرة من برنامج "سكني" في مختلف مناطق المملكة.

وقالت: وقد حَرصنا على التنوع في المساحات والتصاميم بشكل يرضي جميع الأسر.

وأضافت: تحقيقاً لرغبات مستفيدينا تم تخصيص 2.850 وحدة سكنية جاهزة من السوق في الدفعة الحادية عشرة من برنامج "سكني".