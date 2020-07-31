الكويت تسجل 428 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتي وفاة

283 حالة تعافٍ في الإمارات ترفع الحصيلة إلى 53.909

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 428 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 66957 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 447 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح "السند" أن حالات الإصابة الـ428 تضمنت 296 حالة لمواطنين كويتيين و132 حالة لغير الكويتيين.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 134 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8578 حالة.

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية إجراءها 54 ألفاً و727 فحصاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، مشيرةً إلى تسجيل 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

وبلغ مجموع الحالات المسجلة 60،506 حالات، ووفاة مصابين اثنين ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 351 حالة.

وأوضحت الوزارة أن 283 حالة تعافت من فيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 53.909 حالات.