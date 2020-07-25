كاتب سعودي: طهور ونور يا سيدي خادم الحرمين

قال: ليس غريباً قلق السعوديين على قائدهم ووالدهم

"اللهم إني أسألك في هذه العشر المباركة أن تُلبس والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ثوب الصحة والعافية، وأن تطول في عمره، وتفرحنا بشفائه، وتحفظه من كل مكروه يا رب العالمين"، هكذا يدعو الكاتب الصحفي عبدالعزيز بن علي الدغيثر بالصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



وفي مقاله "طهور ونور يا سيدي" بصحيفة "الجزيرة"، يقول "الدغيثر": "(بصراحة) ليس غريباً قلق السعوديين على قائدهم ووالدهم عندما يمسه عارض صحي حتى ولو كان بسيطاً أو أقل من ذلك؛ لأن العلاقة بين الشعب السعودي ومليكهم علاقة أبناء بوالدهم، فلذلك لا عجب عندما يخيم الحزن والقلق على مشاعرهم، خاصة عندما يتم الإعلان عن دخول الوالد سلمان بن عبدالعزيز المستشفى؛ لإجراء بعض الفحوصات، فالقلق والترقب متواصل حتى والكل يشاهد الوالد خادم الحرمين الشريفين يترأس جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي".

وينهي الكاتب داعياً: "هنا نلهج بالدعاء والتضرع إلى العزيز الكريم أن يمن على والدنا وقائدنا بالعفو والعافية وأن يديم عليه الصحة ويلبسه من نعيمه ويمد في حياته ويطيل في عمره على الطاعة إنه على ذلك قادر وهو على كل شيء قدير".